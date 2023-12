Am kommenden Samstag ist es wieder so weit: Im Römersteinbruch Aflenz, Gemeinde Wagna, lädt „Blind Bird Music“ zu „X‘mas Eve 2023“ ein. Eröffnet wird das Konzert um 19 Uhr durch den Leibnitzer Kinderchor „YoungStars“. In der fünften Auflage erwartet die Zuhörer Popmusik, gepaart mit neu interpretierten Weihnachtsklassikern.

Foto mit Weihnachtsmann und Christkind

Ex-Starmaniac Michael Russ wird mit der Band „The Rootups“ auf der Bühne zu sehen sein. Zusätzlich spielt die neunköpfige Grazer Dialekt-Popband „Solarkreis“. Damit aber nicht genug. Besucherinnen und Besuchern dürfen sich über noch einen weiteren Gast auf der Bühne freuen. Wer das ist, wird aber nicht verraten. Wer schon immer einmal ein Foto mit Weihnachtsmann und Christkind machen wollte, hat an diesem Abend übrigens die Chance dazu.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Erstmals gibt es am Konzert eine eigene Verwöhnstation, weihnachtliche Leckerbissen inklusive. Karten für „X‘mas Eve 2023“ sind online unter www.xmaseve.at oder bei Michael Russ und den Musikern von „The Rootups“ erhältlich.