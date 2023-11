Die Staatsmeisterschaft der Berufe - kurz AustrianSkills 2023 – ist Geschichte. In ebne jene Geschichte eingehen werden unter anderem zwei Leibnitzer, die sich den Staatsmeistertitel in ihrer Kategorie geholt haben: Marcel Resch (23) aus St. Nikolai im Sausal (Hütinger Glas, Kaindorf an der Sulm) und Stefan Lanzl (22) aus Leutschach an der Weinstraße (Bau/Pflasterei Lanzl, Leutschach).