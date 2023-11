Es ging rund bei den mehrteiligen Staatsmeisterschaften der Berufe 2023. Nach drei Wettbewerbstagen in Salzburg wurden die besten Jungfachkräfte Österreichs in 29 Berufen gekürt. Mit 14 Staatsmeistertitel, neun Silber-Medaillen und sieben Bronze-Medaillen steht die „Grüne Mark“ an der Spitze des Bundesländervergleichs. Die Südoststeiermark räumte dabei auf besondere Art ab: Neben einem Staatsmeistertitel und zwei silbernen Medaillen holte Philipp Pfeiler aus St. Anna am Aigen einen Europameistertitel.