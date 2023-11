Ortskern beleben: „Die Gemeinden müssen bewusst die Infrastruktur ins Zentrum holen“

Am Donnerstagabend drehte sich in Gamlitz alles um Ortskerne und sparsamen Bodenverbrauch. Was ein neuer Verein damit zu tun hat und warum ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard Mitglied ist.