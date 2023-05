In Deutschlandsberg gibt es am Stadtrand ein Fachmarktzentrum. Warum sollte man sich die Mühe machen und trotzdem am Hauptplatz einkaufen, Herr Bürgermeister?

JOSEF WALLNER: Es ist ein anderes Einkaufen. Die Innenstadt bietet Komfort. Wir haben alles hier, vom Bäcker bis zum Buchhandel, von Banken bis Lebensmittelhandel, Zahnärzte wie Tierärzte. Im Gegensatz zu anderen Bezirkshauptstädten hungern Einkaufszentren uns nicht aus.