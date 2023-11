Man werde „bis zum letzten Tag der Legislaturperiode“ durcharbeiten, versicherte LH Christopher Drexler (ÖVP) am Ende der zweitägigen Herbstklausur der Landesregierung in Stainz. Das sei nämlich Markenzeichen dieser Koalition, ergänzte Vize Anton Lang (SPÖ). Die Regierung habe auch in schwierigen Zeiten Ruhe bewahrt und den „oppositionellen Eruptionen“ (Drexler) getrotzt. Nach dem knapp 24-stündigen Arbeitstreffen gab es – neben der üblichen Portion Eigenlob – auch Inhaltliches, teilweise Neues zu vermelden.