Die Tische sind leer, der Herd ist kalt, das Licht ist aus: Seit Ende Oktober hat das Restaurant „Ranninger am Grottenhof“ im Besucherzentrum Grottenhof in Leibnitz geschlossen. Der ehemalige Wirt Thomas Ranninger tischt mittlerweile im 2022 erworbenen Gasthof Sauer in Straß in der Steiermark auf.