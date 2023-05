Mit einem Überangebot an Arbeitskräften ist aktuell kaum eine Branche gesegnet. So eklatant wie in der Gastronomie ist der Mangel an Personal aber wohl nirgends. Quer durch die Süd- und Südweststeiermark suchen Gastronomen händeringend nach motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Küche, Service und Rezeption - viele davon vergebens. Die Folgen: Kürzere Öffnungszeiten, kleinere Speisenkarten und schlimmstenfalls die Einstellung des Betriebes.