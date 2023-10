Ein schwerer Forstunfall ereignete sich Montagvormittag in der Südwesteiermark. Ein 24-jähriger bosnischer Staatsbürger war im Auftrag eines Schlägerungsunternehmens in einem Waldstück in St. Oswald ob Eibiswald mit Forstarbeiten beschäftigt. Beim Versuch, einen entwurzelten Baum mit der Motorsäge zu durchtrennen, wurde er vom Stamm mit voller Wucht am Körper getroffen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte der Baum noch unter Spannung gestanden haben.