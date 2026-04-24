Nach der erfolgreichen Teilnahme am Bezirksjugendsingen in St. Stefan im Rosental durften einige südoststeirische Schulen zum Landesjugendsingen in Leoben anreisen. Kinder- und Jugendchöre sowie Vokalensembles präsentierten ihr Können vor Publikum und Fachjuroren.

Fünf Schulen aus der Südoststeiermark

Mit 45 Chorkindern machte beinahe die halbe Volksschule St. Anna am Aigen einen Ausflug in die Obersteiermark. Der Chor „St. Anna’rer Herzklang“ bot mit drei Liedern einen sehr beeindruckenden und erfolgreichen Auftritt. Das Publikum und die Jury zeigten sich vom „St. Anna-Lied“ aus der Feder der Chorlehrerin Sandra Schlegel begeistert, schreibt Direktorin Ingrid Wanninger in einer Presseaussendung. Nur eine weitere Volksschule aus der Südoststeiermark nahm am Landesjugendsingen erfolgreich teil: die VS Jagerberg unter der Leitung von Direktorin Julia Hopfer.

Volksschuldirektorin Ingrid Wanninger, Chorleiterin Sandra Schlegel, Lehrer Matthias Stangl und Lehrerin Selina Wolf © VS St. Anna am Aigen

Weiters mit dabei waren die Mittelschulen Deutsch Goritz (Leitung Christine Tröster) und Kirchberg an der Raab (mit zwei Chören und der Leitung von Hans Unterweger und Petra Fraul) sowie der Schulchor der Bafep Mureck unter der Leitung von Birgit Kolleritsch.

3000 Teilnehmende aus 107 Chören

Die Chöre wurden nach verschiedenen Kriterien bewertet. Dazu gehören Intonation (Treffsicherheit der Töne), Rhythmusgenauigkeit, Klangqualität, Ausdruck, Textverständlichkeit sowie das musikalische Gesamtbild. Auch Bühnenpräsenz und die Interpretation der Lieder spielten eine wichtige Rolle.

Insgesamt nahmen 107 Chöre mit mehr als 3000 Kindern und Jugendlichen teil. Ziel der Veranstaltung war das gemeinsame Singen zu fördern, Talente zu unterstützen und jungen Menschen Bühnenerfahrung zu geben. Die besten Gruppen qualifizierten sich für das österreichweite Bundesjugendsingen.