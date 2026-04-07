Das Vitalhotel in Bad Radkersburg verwandelte sich am Karsamstag beim traditionellen Osterkonzert wieder in einen Ort voller Musik.

Moderner Schlager und poppige Klänge

Dieses Jahr sorgte Sängerin Natalie Holzer mit modernem Schlager und poppigen Klängen für beste Stimmung beim Publikum. In ihrem abwechslungsreichen Programm mischte sie bekannte Hits mit gefühlvollen Eigenkompositionen wie „Besser ohne dich“ oder „Wenn nicht wir“.

„Die intime Atmosphäre im Vitalhotel trug dazu bei, dass sich Künstler und Publikum auf einzigartige Weise verbunden fühlten – ein musikalisches Miteinander, das noch lange in Erinnerung bleiben wird“, zeigte sich Gastgeberin und Hoteldirektorin Claudia Wendner erfreut über die gelungene Veranstaltung und die positive Resonanz der Gäste.

Gastgeberin und Hoteldirektorin Claudia Wender freute sich über den erfolgreichen Konzertabend. Im Bild mit Schlagersängerin Natalie Holzer © Michael Krobath

Nächstes Konzert am 9. Mai

Und für alle Schlagerfans, die das Osterkonzert verpasst haben, gibt es gute Nachrichten: Am 9. Mai 2026 lädt das Vitalhotel zum traditionellen Muttertagskonzert mit Bernd Roberts ein. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.