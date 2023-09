"Immer mehr Südoststeirerinnen und Südoststeirer sind am absoluten Limit, was ihre Mietsituation betrifft. Die Mietpreisbremse der Bundesregierung kommt für mich zu spät und entlastet zu wenig", zieht SPÖ-Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner Bilanz und verweist auf die aktuellen Probleme am Wohnungsmarkt.