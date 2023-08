Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) will es den Gemeinden erleichtern, im Ort Tempo 30 zu verhängen. In "besonders sensiblen Zonen", also in der Nähe von Schulen oder Kindergärten, soll der Gemeinderat künftig selbst die Geschwindigkeitsgrenze festlegen können. Bisher musste nachgewiesen werden, dass die Reduktion "sinnvoll" wäre.