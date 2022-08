Zwischen 9. und 11. September verwandelt sich der Fehringer Hauptplatz zum 24. Mal in den größten Open-Air-Jazzclub Österreichs. „Eingeläutet wird das Most + Jazz-Wochenende bereits am Vorabend des 9. September mit 'Most Jazzed Kulinarik' in der Radkersburgerstraße“, wie Organisator Peter Wendler erklärt.