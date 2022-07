17-Jähriger wollte Tankstelle mit Klappmesser ausrauben

Am 13. Juni hatte ein mit einem Klappmesser Bewaffneter versucht, eine Tankstelle in Fehring auszurauben. Der Täter wurde in die Flucht geschlagen. Nun befindet sich ein Burgenländer (17) als Tatverdächtiger in Haft.