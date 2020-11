Emanuel Reindl ist der Gesamtsieger beim "Follow Me-Award" der Wirtschaftskammer. Er konnte im kombinierten Online- und Offline-Voting die meisten Stimmen sammeln. Am 1. April hat er den Traditionsbetrieb Elektro Ertl in Feldbach übernommen.

Mit Emanuel Reindl freuen sich Thomas Heuberger, Günther Stangl und Manuela Weinrauch von der WKO-Regionalstelle Südoststeiermark © WKO Steiermark

Schon die Nominierung für den "Follow Me-Award" der Wirtschaftskammer hat Emanuel Reindl als Ehre empfunden. Am 1. April - mitten im Lockdown - hat der Stradener das Traditionsunternehmen Elektro Ertl in Feldbach übernommen. Nun steht der 37-Jährige ganz oben auf dem Podest und ist der beliebteste Betriebsnachfolger in der Steiermark. Damit ist er in die Fußstapfen von Vorjahressieger Christoph Kagerbauer aus Gnas getreten und hat den bisher sechsten Sieg für die Südoststeiermark geholt. Weitere Sieger waren Stephan Uller (Feldbach 2016), Stefan Rauch (Grabersdorf - 2014), Harry und Jürgen Genser (Bad Gleichenberg - 2013) sowie Christoph Schaden (Jagerberg - 2010).