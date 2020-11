Facebook

Die Zahl der Covid-Patienten ist im Spitalsverbund Feldbach-Fürstenfeld gestiegen © Thomas Plauder

Die Zahl der Covid-19-Infizierten steigt in der Südoststeiermark weiter an: Binnen 24 Stunden gab es 39 Neuinfektionen. Und wie auch in der restlichen Steiermark, nimmt auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern zu.