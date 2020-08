In Feldbach stießen am Mittwochvormittag ein Auto und eine Radfahrerin zusammen. Dabei erlitt die 59-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde ins LKH Feldbach gebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung brachte die Schwerverletzte ins LKH Feldbach © APA/Jakob Gruber

Am Dienstag, dem 25. August gegen 9.45 Uhr in der Früh, kollidierte in Feldbach ein Pkw mit einer Radfahrerin. Dabei erlitt eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich schwere Verletzungen. Sie wurde ins LKH Feldbach gebracht.