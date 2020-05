Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Krenn (r.) folgt Klaus Strein als VP-Vizebürgermeister nach © Helmut Steiner

Ein neuer Sitzungsort - die Begegnungshalle in Gosdorf -, weite Abstände zwischen den Mandataren und Zuhörer mit Gesichtsschutzmasken - auch sie mit entsprechender Distanz zueinander wegen der Auflagen wegen des Coronavirus. In der ersten Gemeinderatssitzung von Mureck in diesem Jahr war vieles anders. Anlass für die Sitzung war der Rechnungsabschluss. Weil man vom Land angehalten worden sei, noch im Mai Beratung und Beschlussfassung durchzuführen, wie Bürgermeister Anton Vukan erläuterte.