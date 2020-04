Jetzt kann man auch in den McDonald's-Filialen in Feldbach und Weiz Essen kontaktlos abholen. Das McDrive ist offen. Vom großen Andrang wie in anderen Filialen war dort zu Mittag aber nichts zu bemerken.

Im McDrive in Feldbach ging es zu Mittag schnell © Helmut Steiner

Nachdem McDonald's zu Wochenbeginn in Hartberg, Oberwart und Gleisdorf wieder für eine kontaktlose Abholung geöffnet hatte, folgten am Freitag weitere oststeirische Filialen: Die Standorte in Feldbach, Fürstenfeld und Weiz sperrten wieder auf. In Feldbach und Fürstenfeld wurden die McDrives wieder eröffnet.