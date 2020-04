Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Puntigam: Die McDrive-Schlange blockiert Parkplatz und Fahrbahn in der Lauzilgasse © Brescakovic

Nach wochenlangem Stillstand laufen die Griller der McDonald's Filialen wieder heiß. Seit heute werden wieder Wraps gerollt, Burger gestapelt und können im Drive-In bestellt und abgeholt werden. Auch in Graz war der Hunger nach „Big Mac“ und Co. groß. Die lange Warteschlange beim McDonald's in Puntigam (Zentralfriedhof) reichte über den Lidl-Parkplatz bis hinaus zur Lauzilgasse und sogar auf die Triesterstraße. Teilweise kam es sogar zu einem Verkehrschaos. Autos mussten immer wieder stehenbleiben und bei Gelegenheit auf die andere Fahrspur ausweichen. Das gleiche Szenario in der Wienerstraße: Die Schlange der McDrive-Kunden reichte bis zum Kreisverkehr des Shopping Nord.