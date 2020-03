In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Sind die McDrive-Fenster geöffnet? Und werden Burger und Co. weiter zugestellt? Die Kleine Zeitung fragte nach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gibt's Burger weiterhin durchs McDrive-Fenster? © McDonald's

Schulen, die gesperrt werden; Freunde, die man vorübergehend nicht mehr mehr treffen kann: Gerade auf Jugendliche kommt in diesen Tagen einiges zu. Und auch wenn es angesichts der aktuellen Corona-Ereignisse zweifellos wichtigere Fragen gibt, eine stellen sich viele Jugendliche, aber auch Erwachsene dennoch: Selbst wenn Lokale und Gasthäuser gesperrt sind - bei McDonald's kann ich am McDrive-Fenster weiterhin Burger, Pommes und Co. bestellen, oder?