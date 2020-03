Die Feuerwehr Kirchberg an der Raab rückte am Sonntag aus. Ein Auto hatte eine größere Menge Betriebsmittel verloren. Das Coronavirus fordert auch von den "Florianis" veränderte Vorgehensweisen.

Mit Sicherheitsabstand banden die "Florianis" der Feuerwehr Kirchberg an der Raab die ausgelaufenen Betriebsmittel © FF Kirchberg an der Raab

Am Sonntag am Abend alarmierte die Landesleitstelle der Feuerwehr den Kommandanten der Feuerwehr Kirchberg an der Raab, Wolfgang Dirnbauer. Der Grund: Ein unbekanntes Fahrzeug hatte am "Hiegerriegel“ eine größere Menge Betriebsmittel verloren.