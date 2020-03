Kleine Zeitung +

Feldbach SPÖ wirft Bürgermeister vor, Investor zu vertreiben

Die Causa ehemaliger Bauhof in Feldbach geht in die nächste Runde. Zuerst hatte der Käufer Bürgermeister Ober in einem offenen Brief kritisiert, weil es keine Genehmigungen für ein Fachmarktzentrum gibt. Ober hat die Gründe dargelegt. Nun meldet sich die SPÖ zu Wort und befürchtet hohen finanziellen Schaden für die Stadt.