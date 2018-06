Facebook

Die Ruku-Halle in der Europastraße soll gekauft und neuer Standort für den Bauhof werden © Helmut Steiner

Das Projekt "Bauhof neu" und die Entwürfe für das örtliche Entwicklungskonzept sowie den Flächenwidmungsplan waren zentrale Tagesordnungspunkte in der jüngsten Sitzung des Feldbacher Stadtparlaments. Die Tagesordnungspunkte über den Kauf der Ruku-Halle in der Europastraße und den Verkauf des Bauhof-Areals an die Teubl-Gruppe – wurden abgesetzt, da noch Vermessungsunterlagen fehlten. Über das damit verbundene Projekt für den Bauhof neu, das Bürgermeister Josef Ober vorstellte, wurde umso heftiger debattiert. Die Teubl-Gruppe plant ein Fachmarktzentrum und will das Bauhof-Areal gegenüber dem Obi-Markt kaufen. Die Firma Hirschmugl (Eigentümer des früheren Straßnitzky-Areals) beabsichtigt, eine Tankstelle zu errichten. Die Stadt soll die Ruku-Halle samt Areal kaufen und dort den Bauhof neu einrichten. Gesamtkosten: 3,15 Millionen Euro. Für die Stadt soll ein Finanzierungsbedarf von 750.000 Euro blieben, so Ober.

