In einem offenen Brief kritisiert die Teubl-Gruppe, Betreiber des OBI-Marktes in Feldbach, dass sie keine Genehmigungen für ein Fachmarktzentrum auf dem Areal des Bauhofes bekommt. Bürgermeister Ober sei strikt gegen das Projekt. Der Bürgermeister kontert.

Es steht eine Rückabwicklung des Verkaufs des alten Bauhofs in Feldbach im Raum © Helmut Steiner

In der Feldbacher Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember 2019 war die Causa bereits Thema. Die Teubl-Gruppe (Betreiber des OBI-Marktes in Feldbach) beabsichtige auf dem von ihr erworbenen Areal des ehemaligen Bauhofs in Feldbach Ost, ein Fachmarktzentrum zu errichten, berichtete Bürgermeister Josef Ober. Das sei dort aber nicht vorgesehen gewesen. Daher stand die Um- beziehungsweise Rückwidmung in Gewerbegebiet auf der Tagesordnung. Der Punkt wurde aber nach längerer Diskussion von der Tagesordnung genommen. Sowohl SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Koller als auch die Gemeinderäte Elmar König (FPÖ) und Uwe Trummer (Neos) schlugen vor, mit dem Investor nochmals das Gespräch zu suchen und zu einer gütlichen Lösung zu kommen.