Zwei Pkw waren in den Unfall verwickelt © FF Deutsch Kaltenbrunn-Ort

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch am Vormittag auf der B57a im Bereich des Gewerbegebiets Deutsch Kaltenbrunn (Bezirk Jennersdorf). Ein junger Autofahrer aus dem Bezirk Jennersdorf fuhr kurz vor 9.30 Uhr mit seinem Pkw auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf, das ein Mann aus dem Bezirk Graz Umgebung lenkte. Der junge Autofahrer erlitt durch den Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Roten Kreuz versorgt und dann ins LKH Fürstenfeld gebracht. Nach der ambulanten Versorgung wurde der Mann in häusliche Pflege entlassen. Der Lenker des vorderen Pkw blieb unverletzt. Am hinteren Fahrzeug entstand Totalschaden.