Großer Andrang beim Spatenstich für das Nahversorgungszentrum Riegersburg. An der südlichen Ortseinfahrt direkt an der B66 werden insgesamt rund 6,5 Millionen Euro investiert.

Spatenstich mit großer Gästezahl © Helmut Steiner

Es hat lange gedauert. Nach fünf Jahren und so manchen Auf und Ab konnte nun endlich der Spatenstich für das Nahversorgungszentrum Riegersburg gesetzt werden. Das hatte doch für einiges an Spannung. Und vielleicht waren auch deshalb die Gäste so zahlreich zu dem feierlichen Akt gekommen. Jedenfalls unterstrich ihr Erscheinen die Bedeutung, die dem Nahversorgungszentrum zukommt.