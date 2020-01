Kleine Zeitung +

Gemeinderatswahl 2020 ÖVP Bad Radkersburg baut in den eigenen Reihen um

Die Liste steht: Mit völlig neuen Köpfen geht die ÖVP in Bad Radkersburg in die kommende Gemeinderatswahl. Karl Lautner führt die Liste vor Franz Trebitsch und Landtagsabgeordnete Julia Majcan an.