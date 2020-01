Facebook

Bei mehr als 50 Minuten Fahrzeit pro Richtung überwiegen für Pendler laut einer Studie die Nachteile © Harald Hofer

Mit 696 Autos pro 1000 Einwohnern liegt der Bezirk Südoststeiermark laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) beim Pkw-Motorisierungsgrad in Österreich im Spitzenfeld. Familien in der Region haben zwei oder sogar mehr Autos in der Garage stehen – zwangsläufig.

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs macht daher einen Schwerpunkt der Politik aus. Die Verkehrsströme zu verbessern, ist ein wesentliches Ziel der Verkehrsbündelplanung, die sich derzeit in Neuausschreibung befindet. Die Umsetzung erfolgt noch heuer.