Josef Trummer, Wolfgang Holzer, Förster, Bezirksförster und Bezirksforstinspektor Ulrich Arzberger mit einer jungen Eiche © Helmut Steiner

Der Klimawandel macht den Waldbesitzern zunehmend zu schaffen. Extreme Wetterereignisse nehmen zu. Auf Unwetter mit großen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit folgen lange Trockenperioden. Der Temperaturanstieg begünstigt das Auftreten von Waldkrankheiten und Schädlingen sowie deren Ausbreitung. Wälder zu schaffen, die mit der veränderten Lage zurechtkommen, ist daher ein Gebot der Stunde.

Forstbehörde und Landwirtschaftskammer im Bezirk Südoststeiermark bemühen sich daher gemeinsam darum, Waldbesitzer zu beraten, wie sie ihren Wald klimafit machen können. Es geht um die richtige Pflege und die Wahl der richtigen Baumarten. Bei einem Waldbautag am 17. Jänner im Dammwald in Fehring (siehe Infobox) wird das an Ort und Stelle in einem Stationenbetrieb mit anschaulichen Beispielen erläutert und demonstriert.