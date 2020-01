Los geht die Zeitreise: Zwischen Teddybären, Krügen und Oldtimern kann man bei „Blumen Posch“ in die „Nostalgiewelt“ eintauchen.

Hans Posch vor einem Oldtimer, der seine „Nostalgiewelt“ bereichert © Lukas Lorber

Auf dem Weg von Feldbach nach Bad Gleichenberg ist das große Flugzeug in Untergiem an der B 66 nicht zu übersehen. Die „Antonow An-2“ thront auf dem Dach eines Gebäudes von „Blumen Posch“. Aber auch unter dem Dach, im Gebäudeinneren gibt es viel zu sehen: in der neuen „Nostalgiewelt Posch“. Zu dem neuen südoststeirischen Museum gehört der weltweit größte Doppeldecker natürlich dazu – etwa für ein Selfie im Cockpit, wie Senior-Chef Hans Posch verrät.