Zwei männliche Vornamen führen die Rangliste der beliebtesten Namen für Neugeborene in der Region im Jahr 2019 an: Jakob und Maximilian.

Auch Melanie Maurer und Bernhard Puff aus Straden haben für ihren Sohn den Namen Jakob ausgewählt © Babysmile

Es gibt einen neuen Spitzenreiter in der Rangliste der beliebtesten Vornamen in der Region. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Denn nachdem 2018 Valentina ganz vorne lag, hat 2019 wieder ein männlicher Vorname das Rennen gemacht. Es ist einer, der noch nie ganz vorne lag: Jakob. Zwölf Eltern haben diesen Namen für ihren Sprössling ausgewählt. Seit es die Babyseiten der Kleinen Zeitung gibt – und das ist seit dem Jahr 2003 –, lag Jakob in der regionalen Namensrangliste meist im Mittelfeld. Nur im Jahr 2007 konnte er ganz vorne mitmischen. Da lag Jakob nur knapp hinter den Siegern – Fabian und Julia – und teilte sich Platz fünf mit Felix, Lena, Nina und Thomas.

Platz zwei geht 2019 an Maximilian (11). Damit hat sich das Bild von 2018 umgedreht, als die Stockerlplätze fest in weiblicher Hand waren. Auf Rang drei folgen diesmal mit Anna und Emma (je 9) gleichauf die ersten Mädchennamen. Anna erreichte 2018 Platz zwei und stand schon dreimal ganz oben auf der Rangliste (2014, 2010 und 2006). Hinter dem Mädchenduo liegt auf Platz 5 Tobias (8), dann folgt gleichauf ein Septett: Emilia, Johanna, Marie, Matteo, Felix, Leo und Sophia (je 7).