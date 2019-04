Facebook

Mathilda aus St. Stefan im Rosental ist das Jubiläumsbaby auf unserer regionalen Babyseite © babysmile

Seit Februar 2003 stellen wir Woche für Woche die neuen Erdenbürger aus der Region vor. Nun haben wir dabei eine besondere Zahl erreicht: In der heutigen Ausgabe stellen wir das 10.000. Baby vor. Es ist ein Mädchen und heißt Mathilda. Die Eltern sind Julia und Gilbert Neubauer. Sie leben in St. Stefan im Rosental. Die kleine Dame erblickte am 9. März um 11.49 Uhr im LKH Feldbach das Licht der Welt. Sie war 51 Zentimeter groß und wog 3,33 Kilogramm. Dass sie beim ersten Fototermin einen blauen Strampler trägt, ist kein Irrtum. Nein. Es ist der erste Strampler, den auch ihr Papa als Baby getragen hat – und seine Mutter hat ihn all die Jahre aufbewahrt.

