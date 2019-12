Schwerer Unfall in Paldau: Gegen 5.45 Uhr stießen in der Nähe der Saazer Teiche zwei Autos frontal zusammen.

In den Morgenstunden kam es zu einem schweren Unfall auf der L 216 in Paldau © FF Gniebing

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden kam es zu einem schweren Unfall auf der L 216 in Paldau (Bezirk Südoststeiermark): In der Nähe der Saazer Teiche stießen gegen 5.45 Uhr zwei Autos frontal zusammen. Eine Lenkerin musste von der Feuerwehr aus dem schwer demolierten Auto befreit werden. Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.