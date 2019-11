Die Bäuerinnen aus der Südoststeiermark stellen sich in den Dienst der guten Sache: Sie backen Weihnachtskekse für „Steirer helfen Steirern“. Verkauft werden die Kekse in Feldbach und Bad Radkersburg.

V.l.: Bezirksbäuerin Maria Matzhold, Magda Siegl, Marianne Kirchengast und Karoline Czieglar-Benko © Katharina Siuka

Noch ist die Küche der Landwirtschaftskammer in Feldbach so gut wie leer. Nur wenige Weihnachtskekse warten bereits darauf, vernascht zu werden. Das soll sich aber rasch ändern. Denn die Bäuerinnen aus dem Bezirk gaben jetzt den Startschuss für eine ganz besonders süße Hilfsaktion. Und dafür warfen die Damen den Backofen an.