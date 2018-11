In Leibnitz werden die Benefizkekse für „Steirer helfen Steirern“ am Samstag, dem 1. Dezember, verkauft. In der Zeit von 9 bis 11 Uhr gibt es wieder einen Stand direkt vor dem Rathaus.

In Deutschlandsberg findet der Kekseverkauf am Freitag, 30. November, von 9 bis 11 Uhr in der Bezirkskammer für Land- und Forswirtschaft sowie beim Sparmarkt Reiß in

Stainz statt.