Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie es mit dem Bezirksparteivorstand Jennersdorf weitergeht, hat die Landes-FPÖ zu entscheiden © (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Wie die politische Arbeit der FPÖ im Bezirk Jennersdorf angelegt werden soll, darüber besteht offenbar unter den Funktionären kein Konsens. Diese „innerparteilichen Auffassungsunterschiede“ sind der Grund für den überraschenden Rücktritt von FPÖ-Bezirksobfrau Petra Wagner und fünf weiteren Mitgliedern des Bezirksparteivorstandes. So heißt es in einem Schreiben an Landesparteiobmann und Landeshauptmannstellvertreter Hans Tschürtz. Dieser habe mehrfach Position bezogen und seine Präferenzen zum Ausdruck gebracht. Um dem „offensichtlichen Wunsch“ des Landesparteiobmannes nach inhaltlicher und personeller Neuaufstellung nicht im Weg zu stehen, treten Petra Wagner, Franz Strobl, Helmut Glettler, Gerhard Hirmann, Alois Neubauer und Kurt Muszits per 31. Oktober aus dem Vorstand zurück.