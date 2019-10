44 Feuerwehrleute konnten Brand in einem Wirtschaftsgebäude in Paldau rasch unter Kontrolle bringen. Damit wurde größerer Schaden verhindert. Die Brandursache ist noch unklar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr rückte mit schwerem Atemschutz vor und konnte Brand rasch unter Kontrolle bringen © BFVFB/Christian Karner

Kurz nach vier Uhr in der Früh rückten am Donnerstag die Freiwilligen Feuerwehren Axbach (Einsatzleitung), Paldau, Perlsdorf, Kohlberg und Gniebing zu einem Stallbrand nach Axbach (Gemeinde Paldau) aus. Die Besitzer waren durch den betriebsinternen Störungsalarm auf den Brand in einer der Stallungen aufmerksam geworden. Sie alarmierten die Einsatzkräfte und versuchten den Brand mit mehreren Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. Das gelang jedoch nur bedingt. Die Feuerwehrleute konnten den Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutz aber rasch unter Kontrolle bringen und so einen größeren Schaden verhindern. Mehr als 400 Schweine und Ferkel wurden gerettet.