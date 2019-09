Auf der L221 zwischen dem Merkur-Kreisverkehr und der Brücke über die Umfahrung wird kommende Woche Abschnitt für Abschnitt die Aphaltdecke aufgebracht. Dafür sind zeitweise Sperren für den Verkehr notwendig. Es beginnt am Montag zwischen Bahnhof und Ärztezentrum.

Abschnitt von der anderen Seiten des Kreisverkehrs bis zur Einfahrt Ärztezentrum ist am Montag von 13 bis 18 gesperrt © Katharina Siuka

Auf der L 221 in Feldbach finden kommende Woche Asphaltierungsarbeiten statt. Damit sind zusätzliche Verkehrsbehinderungen verbunden. Am Montag, 30. September, wird der Bereich vom neuen Kreisverkehr beim Bahnhof bis zur Mitte Einfahrt Ärztezentrum zwischen 13 und 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Zufahrt zum Bahnhof und zur Bahnhofsbrücke ist möglich. Am Dienstag, dem 1. Oktober, wird der Abschnitt vom Ärztezentrum bis Mitte der Einfahrt Lagerhaus und McDonalds wegen der Asphaltierungsarbeiten zwischen acht und 15 Uhr gesperrt. Die Zufahrt zu Ärztezentrum, Lagerhaus und McDonalds ist möglich.