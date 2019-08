Bei der Unesco Bad Radkersburg will Weltkulturerbe werden

Facebook

Geht es nach Bad Radkersburg, dann soll die Altstadt der Kurstadt zum Weltkulturerbe werden © Thomas Plauder

Zum dritten Mal lud der ÖAAB Bad Radkersburg Landesrat Christopher Drexler zu einem ungezwungenen „Sommergespräch“ in die Thermenstadt. Und dabei wurde über allerhand geplaudert - nicht nur über das LKH Bad Radkersburg (siehe unten). Unter anderem auch über ein heißes Gerücht, das derzeit in Bad Radkersburg die Runde macht: Die Kurstadt träumt mit ihrer Altstadt vom Weltkulturerbe. „Das stimmt“, bestätigt Bürgermeister Heinrich Schmidlechner. Derzeit befinde man sich aber lediglich in einer Sondierungsphase, an deren Ende freilich eine offizielle Bewerbung stehen könnte.