Pirching am Traubenberg Dieser Biobauer trotzt dem Klimawandel

Josef Eibler aus Manning bewirtschaftet sehr erfolgreich rund 70 Hektar Fläche - und kämpft damit gegen die Probleme, die der Klimawandel in der Landwirtschaft bringt, an. So zeigt er vor, wie ein zukunftfähiger Boden aussehen kann.