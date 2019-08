Facebook

Maria Weinhandl (li.) siegte mit ihrer Weinpresse. © LK Steiermark/Antonia Monschein

Bei der heurigen Landesbrotprämierung durften sich die südoststeirischen Brotbäckerinnen über zahlreiche Auszeichnungen freuen. So gingen etwa gleich zwei Landessiege in die Region. Maria Weinhandl aus Edla gewann mit einer Weinpresse den Landessieg in der Kategorie „Kreative Brote“, Brigitte Aichselreiter-Holzmann aus Deutsch Haseldorf siegte in der Kategorie „Gesunde Schuljause“