Zu einem Gasalarm kam es Freitag Mittag im Technikraum der Therme in Bad Radkersburg. Doch es konnte Entwarnung gegeben werden: Besucher waren nicht in Gefahr.

Einsatz in Bad Radkersburg: Nach Gasaustritt laufen die Messungen © Feuerwehr/Irzl

Chlorgas: Das brachte am Freitag die gesamte Rettungskette der Einsatzkräfte in Bad Radkersburg (Bezirk Südoststeiermark) ins Rollen. Ein Techniker war ersten Informationen zufolge in einem abgetrennten Montage-Raum der Parktherme zugange und ihm war dabei schlecht geworden. Ein anderer Mitarbeiter alarmierte die Einsatzkräfte und brachte seinen Kollegen aus der Gefahrenzone.