Fahrerloser Müll-Laster beschädigte drei Fahrzeuge schwer © FF Mühldorf

Ein Müllwagen setzte sich am Montag in der Früh kurz vor sieben Uhr im Felbergraben in Oedt (Gemeinde Feldbach) ohne Fahrer in Bewegung. Nach ersten Informationen war der Lenker nur kurz ausgestiegen, um Müllcontainer zurecht zu stellen. Dabei hatte er offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen. Das Schwerfahrzeug rollte auf der Gemeindestraße los und touchierte in der Folge insgesamt drei Pkw eines Gebrauchtwagenhändlers, die neben der Straße abgestellt waren. Der Lkw kam schließlich zum Stillstand.