4,8 Millionen Euro fließen in den Bau eines modernen Gesundheitszentrums in St. Stefan im Rosental. Im Juli 2020 soll es bezugsfertig sein.

Spatenstich für das neue Gesundheits- und Bürozentrum in St. Stefan im Rosental © Helmut Steiner

Unmittelbar nach dem Spatenstich für das neue Gesundheitszentrum in St. Stefan im Rosental folgt der Baustart für das Objekt, das direkt an das Gemeindeamt anschließt. Die Dringlichkeit steht für Bürgermeister Johann Kaufmann außer Zweifel. Denn als es vor einigen Jahren zu einem Generationswechsel bei den Ärzten in der Marktgemeinde kam, habe man gesehen, dass es ein großes Problem ist, wenn man nicht über die entsprechende Infrastruktur verfügt.