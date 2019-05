Die Anlage knapp hinter der Grenze in Slowenien ist legal. Eine Lösung zu finden, wird damit schwieriger. Was Bürgermeister Heinrich Schmidlechner nun vor hat.

Der Schießstand knapp hinter der Grenze stört Anrainer in Zelting-Dorf © Walter Schmidbauer

Mitte April reiste, wie berichtet, eine Delegation aus Bad Radkersburg ins slowenische Cankova. Sie wollte in Gesprächen eine Lösung wegen des Schießstandes finden, der gleich hinter der Grenze eröffnet hat und seitdem Anrainer in Zelting-Dorf besonders an Wochenenden stört.

