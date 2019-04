Die Gespräche zwischen Bad Radkersburg und Slowenien laufen an. Kommende Woche gibt es einen Termin in Cankova.

Schießstand an der Grenze

Im Rund-Dorf Zelting läuft es derzeit nicht ganz so rund © Walter Schmidbauer

Ein Schießstand, der unmittelbar nach der Grenze in Slowenien eröffnet hat, stört Anrainer in Zelting (Gemeinde Bad Radkersburg). Sie klagen über Schüsse, die besonders am Wochenende häufig fallen.

