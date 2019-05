Facebook

IG, SPÖ, FPÖ und Neos machen sich für AHS-Unterstufe am Standort Bundesschulzentrum stark © Helmut Steiner

Einen Schulterschluss mit der Interessensgemeinschaft Südoststeirische Schuloffensive (IG-SOS) in Sachen AHS-Unterstufe haben die im Feldbacher Stadtparlament vertretenen Fraktionen von SPÖ, FPÖ und Neos vollzogen. In einer gemeinsamen Aussendung von IG-Sprecher Josef Unger, SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Koller, FPÖ-Stadtrat Franz Halbedl und Neos-Gemeinderat Uwe Trummer, gehen sie darauf ein, dass (wie berichtet) für die Bildungslandschaft des Bezirks ein wichtiger Schritt gesetzt worden ist: „Das Bildungsministerium in Wien und die Bildungsdirektion Graz haben endlich die Notwendigkeit einer AHS-Langform in unserem Bezirk erkannt.“