Projektleiter Manfred Mikl ist mit dem Rad unterwegs. Auf der B 69 soll in einem der ersten Projektschritte ein Radweg entstehen © Verena Gangl

Bad Radkersburg stellt einen Antrag an das Land Steiermark für einen Vertrag zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit viel Kritik – sie kam von FP, SP und Elisabeth Messner– beschlossen. Mit dem Projekt soll ein Radwegenetz in Bad Radkersburg entstehen. Was bedeutet das im Konkreten?

